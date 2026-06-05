◇交流戦ヤクルト1―3日本ハム（2026年6月5日神宮）両リーグトップの7勝を挙げているヤクルト先発・山野太一の好投もチームの勝利にはつながらなかった。立ち上がりから力のある直球と切れ味満点のスライダーなどで日本ハム打線を制圧。6回まで1安打無失点と手も足も出させなかった。しかし1―0の6回1死。主砲・レイエスへの2ボールからの3球目のスライダーが甘く入り、左翼上段へ特大の同点ソロを浴びた。それでも