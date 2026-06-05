シンガー・ソングライターの竹内まりやさん（71）が、2008年10月にリリースしたアルバム『Expressions』が、5日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で、ミリオンを突破。初ランクインから100万枚を突破するまでの期間は、史上最長となりました。同ランキングで、『Expressions』は累積売り上げ100万90枚に到達し、オリコン史上300作目のミリオンアルバムとなりました。本作は、17年8か月前の2008/10/13付で初登場1位を獲