嵐が5月31日にラストツアーを完走したのと前後して、相葉雅紀と二宮和也がそれぞれパーソナリティを務めるラジオ番組も、ひとつの区切りを迎えていた。5月29日に『嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス』（文化放送）が、そして5月31日に『BAY STORM』（bayfm）が、それぞれ現タイトルでの最終回を迎えたのだ。 （関連：嵐、区切りを迎えても続いていく縁二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔……ふとした言葉から感