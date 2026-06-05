5月6日にリリースされたBE:FIRSTの9thシングル『BE:FIRST ALL DAY』に収録されているMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」。そのSpecial Videoが5月27日に公開された。同映像は、歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンによって構成されており、ドラマシーンはMANATOが作詞時に思い描いていた情