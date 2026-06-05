（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）が主催する第11回鉄道弁当フェスティバル（鉄路便当節）が5日、台北駅で始まった。64の企業や団体などが出展し、過去最高の80種類以上の弁当が販売されている。8日まで開催される予定で、台鉄は先月に南部・高雄駅で開催した同イベントと合わせた来場者数を延べ60万人超、商機は5000万台湾元（約2億5000万円）に達すると見込んでいる。会場では、ウナギやタマカイ、ホタテなどの高級食材を使った数