（台北中央社）政府系研究機関、工業技術研究院（工研院、ITRI）は4日、無人機評価機関の発足記念大会を開いた。経済部（経済省）の何晋滄（かしんそう）政務次長はあいさつで、無人機産業の発展に向け、重要な技術の深化や実証環境の整備、分野横断型人材の育成、国際パートナーとの連携強化といった四つの戦略を推進する方針を示した。何次長は、近年の地政学的・経済的情勢の急激な変化で、各国がサプライチェーン（供給網）の