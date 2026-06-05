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5日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは、ミドルブロッカーの横田真未（28）、細沼綾（26）、長友真由（24）、呂比州理紗（23）、タットダオ・ヌクジャン（32）、リベロの五島楓（23）、舩田璃々香（25）、アウトサイドヒッターの川粼鈴奈（24）、大村季色（25）、大熊紀妙（22）、川添美優（24）、上村杏菜（20）、西川有喜（25）、バルデス メリ&#