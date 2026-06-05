フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一組がプロデュースするアイスショー「ＴＨＥＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京辰巳アイスアリーナ）に、海外の豪華メンバーが集結する。ペア、アイスダンスのカップル競技がメインのアイスショー。リンクの大きさは試合時と同じなのが特徴の１つ。木原が「スピード感であったり、競技会と同じような迫力を感じていた