歌舞伎俳優の尾上辰之助が、父・尾上松緑のオンライントーク「紀尾井町家話」のスピンオフ企画「辰之助の部屋」を１５日午後８時から配信することが５日、発表された。辰之助がホスト役として、リモート飲み会形式のトークを届ける。ゲストは中村米吉、中村橋之助、中村莟玉の３人。５月の歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」で前名の尾上左近から３代目尾上辰之助を襲名したばかりの辰之助が、先輩俳優を相手にどんなトークを展開