◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）阪神・藤川球児監督が死球で途中交代した森下について言及した。「まだ報告を受けていませんけど、こればかりはいるメンバーで戦わなければいけないし、またあした彼も前向きな気持ちで出てこられたらいいですけど。病院ですから、報告を待ちたいというところです」森下は５回に右手首付近に死球を受け、６回の打席で代打を送られた。試合中にクラブハウス