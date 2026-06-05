神奈川県藤沢市の片瀬西浜海岸で、夜の海岸に青白く光る"夜光虫"がSNSで話題に。夜になってもにぎわいを見せる海岸を取材しました。先週金曜日の午後７時すぎ、片瀬西浜海岸に集まった多くの人。そのお目当ては幻想的な青白い光を放つ“夜光虫”です。夜光虫は植物プランクトンの一種で春先から秋口にかけて海水温が上昇した際に多く発生し、波などの刺激を受けることにより発光します。先月、湘南などの海岸で撮影された夜光虫がS
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