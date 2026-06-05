「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）阪神が連敗を３で止めた。甲子園での連敗も５でストップした。高橋遥人が７回１失点の好投を見せ、開幕から無傷の７連勝。打線は五回に佐藤輝が決勝打を放つなど１０安打で８得点を奪った。藤川監督は試合後に「タイガースらしいゲームで、ファンの方に勝利を届けられてホッとしています」とコメント。佐藤輝には「なかなかチームとパッと抜けてこないですけど、いつでも止まること