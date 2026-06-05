「ヤクルト１−３日本ハム」（５日、神宮球場）首位ヤクルトが十一回に決勝点を奪われ、２連敗。２位阪神とのゲーム差が０・５となった。池山監督が今季初めて３番に岩田、４番に塩見を入れ、５番に赤羽を起用。不振の主砲・オスナをスタメンから外す荒療治も敢行した。初回の攻撃で采配がはまった。１死一塁から岩田が中前打でチャンスメーク。２死後に一、二塁から赤羽の左前適時打で１点の先制点をもぎ取った。試合前の