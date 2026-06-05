現役時代にはマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍し、フランス代表でも45試合をこなした名手エリック・カントナ氏。現役時代から破天荒な人物ではあったが、引退後もコメントはキレキレだ。間もなく2026W杯が始まるが、カントナ氏はもうサッカーへの関心が消えてしまったらしい。『 Algemeen Dagblad 』によると、カントナ氏は今夏のW杯も見るかどうかさえ分からないと語っており、少し変わった角度から現代サッカー