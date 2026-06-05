25-26シーズンのマンチェスター・ユナイテッドの転機は、クラブOBであるマイケル・キャリック監督の就任だった。それまではルベン・アモリム前監督が指揮官を務めていたが、結果は出せておらず、1月に解任。その後任として前述したキャリック監督が就任した。その後は非常に好調で、プレミアリーグでは最終的にアーセナル、マンチェスター・シティに次ぐ3位フィニッシュ。余裕をもって来季のCL出場権を獲得した。シーズンが終わっ