北海道・本別町で2026年6月5日、集合住宅の1室が燃える火事があり、1人が意識不明で病院に搬送されました。火事があったのは本別町向陽町にある1階建ての集合住宅の1室です。6月5日、午後7時前「家の中から煙 扉に引火しそうだ」と消防から警察に通報がありました。火は約20分後にほぼ消し止められましたが、この火事で1人が意識不明で病院に搬送されました。