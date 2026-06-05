◇交流戦中日1―0西武（2026年6月5日バンテリンD）西武の先発・高橋光成投手（29）がプロ12年目で初のサヨナラ負けを喫した。0―0の9回2死一、二塁で代打・阿部に直球を右前にはじき返されると、2走・福永が一気に生還した。9回まで相手を零封しながらも打線の援護がなく、4月15日のオリックス戦以来の今季3敗目。高橋光は「負けたので悔しいですが、本当に1球の重みを知ることができた。そういう点では今後の野球人生に