◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人が４連勝。先発の井上温大投手がプロ初完投勝利を飾った。打線は８番・右翼の中山礼都外野手が５回の先制犠飛を含め２安打５打点。８回にはキャベッジがダメ押しのソロを放った。巨人はこれで貯金６。交流戦７勝３敗となった。試合後の橋上秀樹監督代行の主な一問一答は以下の通り。―井上あと一球で完封も初完投「最後とられちゃいましたけ