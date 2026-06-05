DRAGONGATEは、5日に後楽園ホール大会を開催。セミファイナルではオープン・ザ・ブレイブゲート王者の田中良弥が土井成樹の挑戦を退けて、11度目の防衛成功。そして第20代王者PACが保持する最多防衛記録に並んだ。そして最多防衛記録を懸けて、7月20日の神戸ワールド記念ホールで帆稀の挑戦を受けることが決定した。先月の後楽園大会で王者の田中は「愛知県武道館大会でブレイブゲート、10度目の防衛に成功しました。そしてそ