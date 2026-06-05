◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１×―０西武＝９回サヨナラ＝（５日・バンテリンドーム）中日は０―０の９回、先頭の福永が四球で出塁。続く村松が初球で送りバントを決めると、続く細川は四球。２死一、二塁となり、石川昂の代打・阿部が右前に劇的打を放った。中日のサヨナラ勝ちは今季２度目。交流戦は５勝５敗の勝率５割に戻した。３回に１死満塁の好機で無得点。７回は先頭の細川が編んだで出塁したが、続く板山