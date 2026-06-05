元モーニング娘。でタレントの後藤真希の共演ショットに注目が集まっている。５日までにインスタグラムで「＃ＳＴＡＲありがとうございましたとっても楽しかったです」とつづり、共演したミュージシャンで俳優の浜野謙太との２ショットや黒のＴシャツにベージュの長いスカート、ロングブーツを履いた姿などをアップした。この投稿には「カッコ良過ぎ歌も雰囲気も」「マジで超かわいい」「レベルが違う」「一段とキレイ