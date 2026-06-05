◇交流戦ソフトバンク―DeNA（2026年6月5日横浜）ソフトバンクの山本祐大捕手が左有鉤（ゆうこう）骨の疲労骨折で登録抹消されることになった。3日の中日戦（バンテリンドーム）で左手首の痛みにより途中交代していた。小久保監督は「明日、抹消します」とコメント。その上でチームに帯同する方針を明かし「セ・リーグの情報をいっぱい持っていて、そこをもの凄く重宝しているので」と説明した。