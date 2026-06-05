◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１Ｘ―０西武（５日・バンテリンドーム）西武が中日との息詰まる投手戦に敗れ、今季初のサヨナラ負け。先発・高橋光成投手は９回を１失点も７勝目とはならず。「負けてしまったので悔しい」と肩を落とした。初回は１死一塁から村松を遊ゴロ併殺打に打ち取り、３人で終える立ち上がり。３回には１死満塁のピンチを背負うも、福永を１３５キロスイーパーで三ゴロ、村松を１５３キロ直球で