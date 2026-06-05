ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の松永里愛（２０）、有澤一華（２２）、川嶋美楓（１８）が５日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」ＩＭＡＸ先行上映会に出席した。同作は、マイケル・ジャクソンの?伝説のはじまり?と?すべてが動き出す瞬間?に迫る物語。主演はマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソン。プロデュースは国内興収１３５億円を記録した映画「ボヘミアン・