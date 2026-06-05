新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」の準決勝が５日高崎大会で行われ、Ｂブロック２位のＹＯＨ（３７）がＡブロック１位のマスター・ワト（２９）を破り、決勝戦（７日、大田区）に進出した。まさかの猛牛殺法で決勝に駒を進めた。ＹＯＨは序盤からモンゴリアンチョップ、カーフブランディング、アナコンダバイスと天山広吉の得意技を連発。若手時代に付け人を務め、８月１５日両