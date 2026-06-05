演歌歌手の市川由紀乃（50）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、“パンダコーデ”の着物姿を公開した。3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演した時のショットを投稿。スタジオで収録を見守った母とMCの黒柳徹子との3ショットや番組で着用した着物姿のショットをアップした。「今日着ていたお着物は、いつもお世話になっております株式会社 京朋さんの墨流しのお着物」と睡蓮が描かれた着物に