◇交流戦ヤクルト1―3日本ハム（2026年6月5日神宮）ヤクルトの不敗神話の連勝がストップした。日本ハムとの一戦は1―1のまま延長戦に突入。迎えた延長11回、3番手で登板した守護神・キハダが水野に勝ち越しソロを浴びるなど2失点。打線は延長10回の無死満塁の絶好機で得点を奪えず、そのまま競り負けた。ヤクルトは初回に先制したものの逆転負け。この試合を迎えるまでまで先制した試合は24勝1敗で、4月8日の阪神戦