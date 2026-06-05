2026年6月4日から募集開始した個人向け国債・固定5年（第183回債）の金利は「1.86％」です。今回は、個人向け国債・固定5年を100万円購入した場合、半年後に受け取る利息はいくらになるのか解説します。個人向け国債・固定5年を「金利1.86％」で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？個人向け国債・固定5年（金利1.86％/年）を100万円購入した場合の6カ月後の利息を計算してみましょう。【半年後にもらえる利息】・10