神奈川県内のアジサイスポットといえば、鎌倉や箱根、開成町などが有名ですが、横浜には神奈川県下最大級のアジサイの名所があるのをご存じでしょうか。梅雨時期にこそ訪れたい、横浜のおすすめアジサイスポットを3カ所、紹介します。【画像】レア品種「八景ブルー」のクローズアップや、雨傘コラボの全景はこちら1.【金沢区】横浜・八景島シーパラダイス神奈川県内最大級を誇る2万株以上のアジサイが楽しめるスポットは、横浜・八