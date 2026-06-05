金利が上昇している今、定期預金へ預け入れるタイミングを見計らっている方も多いのではないでしょうか。このような状況で検討したいのが、3カ月や6カ月といった短期の運用商品です。短期間で預けられる定期預金のなかでも、「6カ月もの定期預金」は、金利と預けやすさのバランスを取りやすい商品です。All About マネー編集部が、最新の情報をもとに「6カ月もの定期預金」をご紹介します（金利は2026年6月1日時点）。6カ月もの定