福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故から6月6日で1か月です。部活動の遠征中に起きた痛ましい事故。まずは事故の経緯を振り返ります。 ◆部活遠征中の事故17歳の高校生が犠牲に 部活動に打ち込む真剣な眼差し。北越高校3年生の稲垣尋斗さん。17歳にしてその命が奪われました。〈上空ヘリコプターからリポート〉「福島県郡山の事故現場です。バスが車線からはみ出て大破している状況が分かります」〈近隣