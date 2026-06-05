フリーアナウンサーの皆藤愛子さんは6月4日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、ファンから注目が集まっています。【写真】皆藤愛子のノースリーブ＆ミニスカ姿「可愛さバグってます」皆藤さんは「お知らせ 写真はカレンダー6月のオフショットです」とつづり、2枚の写真を投稿。白いノースリーブニットとデニム生地のミニスカートを着用した皆藤さんのソロショットです。露出度の高いコーディネートで、42歳とは思えな