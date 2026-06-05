梅雨を彩る紫陽花（あじさい）は、しっとりとした趣と移ろう色で日本人に愛されてきた花です。ところが、その人気とは裏腹に「紫陽花は怖い花」「縁起が悪い」といったうわさを耳にしたことはありませんか。今回はQ&A形式で、紫陽花にまつわる意外なエピソードをご紹介します。【画像】6月の6がつく日にやるといいことQ1. 紫陽花の花言葉は意外と「怖い」ですよね？＝＝＝A．「移り気」「冷酷」などの花言葉は、花の色が変わる