北海道・函館市で2026年6月5日、住宅が燃える火事があり、性別不明の1人が死亡し、女性とみられる1人が意識不明で病院に搬送されました。火事があったのは函館市美原4丁目にある2階建て住宅です。6月5日午後6時半ごろ、通行人から「建物から炎が噴き出ていると消防に通報がありました。火は約1時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で、女性とみられる1人が意識不明で病院に搬送されたほか、性別不明の1人が意識のない状態