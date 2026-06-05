◇プロ野球セ・パ交流戦阪神 8-1 楽天(5日、甲子園)ここまで3連敗を喫していた阪神。楽天との初戦では中盤に勝ち越し、勢いそのままに快勝しました。投げては先発・郄橋遥人投手が7回1失点の好投。打線も佐藤輝明選手のタイムリーをキッカケに奮起しました。この躍動に藤川球児監督は「タイガースらしいゲームでファンの方に勝利を届けられてホッとしています」と安どの表情。これをキッカケとした打線の盛り上がりに期待