高校スポーツの祭典が開幕です。 「県高総体」の総合開会式が5日、大村市で行われました。 今年は『燃やせ闘志を 信じろ努力を』をスローガンに、32の競技で9600人あまりが熱戦を繰り広げます。 大村市で開幕した県高総体の総合開会式には、85校の約800人が参加しました。 入場行進では、大村と創成館の吹奏楽部が息ぴったりの演奏を披露。 諫早商業バトントワリング部も、華麗なパフォー