歌手の小林旭さん（87）が4日、都内で『小林旭コンサート永久不滅のマイトガイ』を開催。その直前に記者会見が行われ、米寿を前に今後について語りました。2026年に日活デビュー70周年を迎え、同年11月に88歳の米寿を迎える小林さんは、2026年3月から89歳になる2027年11月までの期間で“八十八カ所イベント”を開催しています。その一環で4日に『小林旭コンサート永久不滅のマイトガイ』が開催されました。■米寿というのは“