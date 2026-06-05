棒高跳びの元世界記録保持者で「鳥人」の異名を持つ伝説のアスリート、セルゲイ・ブブカ氏（６２）が５日、東京・品川女子学院で行われた「ロッテ×ＬＯＣＯＫ“噛む力をスポーツの力に”第七弾未来を拓く力！レジェンドから学ぶ『スポーツの力・噛む力』」の講演会に登場。小学生から高校生の子を持つ保護者を対象に「夢を叶える目標設定と、心身の健やかな成長」「噛むこととスポーツの大切さ」をテーマにトークを行った。