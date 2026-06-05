「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）阪神の高橋遥人投手が７回６安打１失点、１０奪三振で開幕から無傷の７連勝を挙げた。球団の投手での開幕７連勝は、２０１０年に８連勝した能見篤史以来１６年ぶり。能見は７勝目が救援勝利だったため、先発に限っての開幕７連勝なら、２００３年に７連勝したムーア以来２３年ぶりとなった。今季９試合目で甲子園初登板し、勝利を挙げて、試合後はお立ち台に佐藤輝と熊谷と登壇。最