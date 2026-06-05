6月5日昼前、新潟県上越市内の100円ショップに高齢女性が運転する車が突っ込む事故がありました。この事故によるけが人はいませんでした。 事故があったのは上越市富岡にある100円ショップの駐車場です。 6月5日午前11時前、軽自動車を1人で運転していた70代女性から警察に「アクセルとブレーキを踏み間違えて、店の壁にぶつかってしまった」と通報がありました。 警察によりますと、女性の乗る車は駐車をしようと後ろ向