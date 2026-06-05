「ヤクルト１−３日本ハム」（５日、神宮球場）日本ハムが２夜連続で延長戦の激闘を制して２連勝。勝率５割に復帰した。絶体絶命のピンチをしのぎ、勝利の流れを呼び込んだ。十回は４番手・堀が二塁打、バント安打を許して無死一、三塁。新庄監督は申告敬遠で塁を埋め、無死満塁となった。厳しい展開となったが、堀は赤羽を三振に仕留めて１死。ここで新庄監督が守護神柳川を投入する執念采配。柳川は内山を遊ゴロ、古賀を