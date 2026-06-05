アメリカの5月の雇用統計は景気の動向を敏感に反映する「非農業部門の就業者数」が前の月に比べて17万2000人の増加で、9万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく上回りました。4月分も11万5000人の増加から17万9000人の増加に大きく上方修正されています。また、失業率は4.3%で、前の月から横ばいでした。労働市場の堅調さが改めて示された格好で、市場ではFRB＝連邦準備制度理事会は当面、利下げを見送るとの見方が強まり