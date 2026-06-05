7回日本ハム1死、レイエスが左越えに本塁打を放つ＝神宮日本ハムが競り勝ち、勝率5割に復帰。0―1の七回にレイエスのソロで追い付き、延長十一回に水野のソロと万波の適時打で2点を勝ち越した。好救援の柳川が2勝目、山本が今季初セーブ。ヤクルトはキハダが初めて一発を浴びた。