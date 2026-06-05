◇競泳日本選手権第2日（2026年6月5日東京アクアティクスセンター）8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、女子100メートル平泳ぎは鈴木聡美（35＝ミキハウス）が1分5秒87の好タイムで制した。予選でも1分6秒55と、2位の加藤心冨以下を2秒以上も突き放す圧巻のパフォーマンスを発揮し、「しっかり（1分）5秒台をキープしたいと思っていた。有言実行できた」と胸を張った。鈴木は3月の日