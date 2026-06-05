◇交流戦オリックス─広島（2026年6月5日マツダスタジアム）オリックス・マチャドの連続試合セーブ記録が「14」でストップした。2―2同点の延長10回裏から7番手としてマウンドへ。2死から小園に安打を打たれるも後続を断ち無失点で締めたが、自身の記録を更新中だった連続試合セーブの球団記録は途切れた。