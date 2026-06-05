◆競泳▽日本選手権第２日（５日、東京アクアティクスセンター）男子５０メートル平泳ぎが行われ、４日の１００メートルで優勝した岡留大和（インターナショナルＳＣ）は２７秒０３で３位となり、２冠はならなかった。日本記録保持者の谷口卓（ＭＥＩＧＩ）が２６秒８４で制した。予選は２６秒７６をマークし、トップ通過。２冠を狙った決勝は混戦の中、終盤に谷口が抜け出し３位に。優勝は届かなかったが、「たっくん（谷