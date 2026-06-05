◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）２４年中国ツアー賞金女王の紀諐愛（ジ・ユアイ）が４バーディー、３ボギーの７１で回り、首位と１打差の８位。日本ツアー初優勝に向けて好発進した。「良いプレーも悪いプレーもありました。ロングアイアンの精度が良くなかったですね。第２日以降、もっと調子を上げていきたい」と笑顔を交えて話した。中国