ボクシングのＷＢＣ世界ウェルター級王者、ライアン・ガルシア（２７＝米国）が５日、都内で元世界５階級制覇王者テレンス・クロフォード氏（３８＝米国）と「ａｂｃ株式会社」との合弁会社「ＣｒａｗｆｏｒｄＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎＪａｐａｎ」の広報戦略アンバサダー就任記念イベントに登壇し、お気に入りの日本人ファイターの名前を明かした。日本の格闘界の印象について、ガルシアは「日本人のファイターは常に全力で戦