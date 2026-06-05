新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」の準決勝が５日高崎大会で行われ、Ａブロック２位の藤田晃生（２３）がＢブロック１位のロビー・イーグルス（３６）を破り、決勝戦（７日、大田区）に進出した。昨年大会で史上最年少優勝記録を塗り替えた藤田が、連覇に王手をかけた。互いに手の内を知り尽くしたタッグパートナー対決は、一進一退の攻防が続く。藤田は左ヒザ裏への６１９、左