◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）オリックスのアンドレス・マチャド投手の、連続試合セーブ記録が「１４」で途切れた。同点の延長１０回、７番手で登板。先頭の名原をチェンジアップで中飛に封じると、勝田を１５６キロの直球で空振り三振に仕留めた。２死から小園に右前へ運ばれたが、続く坂倉をチェンジアップで遊ゴロに仕留めた。続く１１回のマウンドにも上がって無失点。